Rokoborka Sara Trbulin iz Poljčan najboljša na Danskem

V danskem Frederiksvearku je potekal mednarodni rokoborski turnir HEROS CUP. Sodelovali so klubi iz šestih držav. Iz Slovenije so tekmovala dekleta iz Rokoborskega kluba Poljčane – Mihaela Čirič, Sara Trbulin, Nuša Majer, Ana Jeza in Tayra Rak. Zlati medalji sta osvojili Mihaela Čirič in Sara Trbulin. Srebrni medalji sta si priborili Nuša Majer in Tayra Rak. Bronasto medaljo je osvojila Ana Jeza. Pokal in nagrado organizatorja turnirja za najboljšo tekmovalko turnirja je prejela Sara Trbulin. Kot so sporočili iz kluba, so z nastopom na danskih tleh v svojih 18-ih letih delovanja zapisali tudi 18-to državo v kateri so nastopili njihovi tekmovalci in tekmovalke. Po turnirju so si vzeli čas za obisk kraljevine Danske in si ogledali veliko zgodovinskih znamenitostih v Jeagersprisu, Federiksborgu, in zadnji dan še obiskali Kopenhagen. (Povzeto po zapisu: M.Trbulina, Foto: RK Poljčane)

