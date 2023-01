Rogla je tudi to zimo v koledarju tekem Mednarodne smučarske zveze. Alpski smučarji imajo štiri slalome – dva ženska in dva moška, na sporedu že 17. in 18. januarja. Marca jih čakata še preizkušnji v veleslalomu in znova tudi v slalomu.

Najbolj odmevno tekmovanje Na Rogli pa bo tudi v tej zimi svetovni pokal v deskanju na snegu. Paralelni veleslalom za ženske in moške bo 15. marca. Bo pa Rogla najboljše deskarje alpskega sloga na svetu gostila že enajsto leto zapored. (Jure Mernik)

