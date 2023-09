ROGAŠKA SLATINA Ob obletnici blagovne znamke Donat Mg nova sončna elektrarna

V Rogaški Slatini so včeraj obeležili 115 let blagovne znamke Donat Mg. Ob tem so predstavili novo sončno elektrarno, s katero bodo zagotovili skoraj tretjino potreb po električni energiji.

Postavili so jo na strehi polnilnice mineralne vode v Rogaški Slatini. Gre za visoko naložbo in največjo tovrstno elektrarno v skupini Atlantic Grupa.

Podpredsednik uprave Atlantic Grupe Enzo Smrekar je za Radio Rogla ob tem povedal:

Da so tovrstne naložbe pomembne za oskrbo z energijo v Sloveniji, je poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer:

Župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič je izpostavil, da si v občini prizadevajo za trajnostni razvoj. “Nova sončna elektrarna bo še dodatno pripomogla k razvoju Rogaške Slatine kot trajnostne destinacije, obenem pa se že veselimo skupnih projektov, ki nas čakajo v prihodnosti,« je dejal.

S pomočjo sonca bi lahko napolnili vsako tretjo plastenko Donata

Nova sončna elektrarna z nazivno inštalirano močjo 974 kWp bo na letni ravni proizvedla 1,01 GWh, kar je primerljivo z oskrbo približno 350 gospodinjstev ali manjše vasi, so ob tem sporočili iz Atlantic Grupe. Na lokaciji bosta na voljo tudi dve polnilni postaji za električne avtomobile, ki se bodo polnili na sončno energijo.

115 let točenja zdravilne vode

Učinki zdravilnih voda so na območju Rogaške Slatine znani že več kot 450 let, vendar pa leto 1908 velja za prelomno, saj so takrat raziskovalci in znanstveniki našli vrelec z zelo visoko vsebnostjo mineralov in ga poimenovali Donat.

Danes je za varovanje tega naravnega vira odgovorna Atlantic Grupa. »Za zaščito in obnavljanje vira vsako leto zajamemo le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta, ob tem pa izvajamo številne ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da na površju ne prihaja do negativnih vplivov. Poleg tega z modernizacijo procesov skrbimo, da je izguba Donata v procesu zajema iz naravnega vira in med prenosom do polnilnice minimalen,« je povedala Darja Teržan, izvršna direktorica poslovnega področja Donat, in dodala:

»Donat s svojimi blagodejnimi, klinično dokazanimi učinki že 115 let navdušuje doma in po svetu. Prepričani smo, da bomo z odgovorno rabo naravnega vira in strokovnim pristopom še dolga leta pomagali posameznikom spoznati in vzdrževati zdrav, odgovoren in vitalen življenjski slog.«

1 od 3