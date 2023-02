Rogaška Slatina: razglasili športnike leta 2022

Na sinočnji prireditvi v Rogaški Slatini je Športna zveza Rogaška Slatina razglasila naj športnico in naj športnika leta 2022 v občini Rogaška Slatina.

Na prireditvi so razglasili še ekipo leta 2022 ter podelili priznanja perspektivnim športnikom, mladim za športne uspehe, za uspehe v šolskem športu ter zaslužnim športnim delavcem ter zahvalo podporniku športa v občini.

Športnica leta Tjaša Turnšek, športnik leta Gal Šepic

Tjaša Turnšek je v lanski sezoni brez izgubljene tekme s ekipo KD Janina osvojila naslov državnih prvakinj v kategoriji U15. Na zaključnem turnirju državnega prvenstva je bila Tjaša še enkrat več izbrana tudi v najboljšo peterko turnirja. Kot članica državne reprezentance je nastopila na Olimpijskem festivalu evropske mladine na Slovaškem in na Evropskem prvenstvu divizije A na Portugalskem v svoji, U-16 generaciji.

Gal Šepic je trenutno eden najboljših boksarjev v Sloveniji v svoji kategoriji, zagotovo pa najaktivnejši in najuspešnejši na mednarodni sceni. Lani je prvi uspeh dosegel v Grčiji, kjer je osvojil IBA – turnir Svetovne boksarske organizacije. V regionalni ligi je nizal zmage, na velikem tekmovanju v Mariboru (Silver Belt), je prišel do polfinala, kjer pa je v enakovredni borbi izgubil proti trenutno aktualnemu prvaku Evrope in tretjemu na svetovni lestvici Vakhidu Abbasovu. Od 15 dvobojev v letu 2022 ima le dva poraza. Zanj so se začeli zanimati tudi promotorji iz profesionalnega sveta boksa.

Naj ekipa: ekipa U15 Košarkarsko društvo Janina

Ekipa slatinskih deklet, rojenih med leti 2006 in 2009, ki pod vodstvom izjemnega mladega trenerja Željka Jotića že od sezone 2016-17 in debija v starostni kategoriji U11, v večinoma enaki zasedbi kroji vrh slovenske dekliške košarke, je po dveh okrnjenih sezonah, v katerih je vseeno osvojila pokalno lovoriko U13 in tretje mesto državnega prvenstva U15, ponovno, na istem mestu kot leta 2019, v matični dvorani osvojila lovoriko državnih prvakinj kategorije U15.

Dekleta so skozi celotno sezono kazala dominantne predstave in v 24 tekmah zabeležila prav toliko zmag s povprečno razliko v koših +35! V izjemnem vzdušju polne dvorane Janina na zaključnem turnirju četverice so dekleta najprej v polfinalu premagala ljubljansko Ježico, nato pa v finalu še kranjski Triglav.

Zasedba ekipe državnih prvakinj U15: Lina Jerković (kap.), Zara Blažun, Hana Gobec, Hana Jerković, Lana Kobilšek, Klara Lešnik, Ema Medved, Neža Pobežin, Ajda Šrimpf, Tjaša Turnšek, Špela Virant in Monja Žumer.

Priznanja zaslužnim delavcem

Dobitnici priznanja »Zaslužni športni delavec« sta Darinka Tadina iz Nogometnega kluba Rogaška in Nanika Čakš iz Kolesarskega kluba Rogaška.

Za športne uspehe v letu 2022 so priznanja prejeli: Marcel Lorber – NK Maribor, Tilen Štern in Alja Tramšek – Karate klub Bushido, Leon Sodin in Luka Bele iz Karate kluba Kozjansko in Obsotelje, Ekipa starejših učenk v košarki II. OŠ Rogaška Slatina.

Izjava sekretarja ŠZ Rogaška Jožeta Strniše: “Veseli smo, da smo letos v nabor športov, iz katerih smo imeli športnika leta, dodali nov šport. Gre za boks, ki je v naši občini sicer prisoten kratek čas, a dosegajo izredno lepe mednarodne uspehe. Število nominirancev za športnika leta dokazuje, da je lani uspehe doseglo veliko naših športnikov, še bolj veseli dejstvo, da je ekipa leta postala dekliška ekipa, pred katero je gotovo lepa športna prihodnost.”