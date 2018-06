Rogaška Slatina: Projekt stolp zaenkrat ustavljen

Svetnike občine Rogaška Slatina so na včerajšnji seji seznanili, da so aktivnosti o postavitvi razglednega stolpa zaenkrat ustavljane. Spomnimo, da je občina na območju stare glasbene šole želela postaviti 106 metrov visok razgledni stolp s kavarno in razglediščem na zdraviliški park. Kot so pojasnili, so pri pridobivanju soglasij za občinski podrobni prostorski načrt naleteli na težavo, zaradi katere so ustavili nadaljnje aktivnosti. Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje namreč pravi, da bi stolp, ki bi ga zgradili na predvidenem mestu kazil pogled iz parka. Projekt so ustavili tudi z vidika javnih financ, saj bi za nadaljevanje porabili kar nekaj finančnih sredstev, brez veliko upanja na soglasja.