Rogaška Slatina: Nani Poljanec z 11-dnevnim festivalom umetnosti obeležuje 35 let ustvarjanja

Slatinski ljudski ustvarjalec Nani Poljanec z 11-dnevnim festivalom umetnosti, ki se začenja to soboto, obeležuje 35 let ustvarjanja. V 11 dneh se bo v Rogaški Slatini zvrstilo skoraj 50 različnih dogodkov s številnimi uglednimi gosti.

Slatinski ljudski ustvarjalec Nani Poljanec z 11-dnevnim KunstFestivalom obeležuje 35 let svojega ustvarjanja. V domači Rogaški Slatini se bo od 21. do 31. oktobra skupaj zvrstilo skoraj 50 različnih dogodkov s številnimi uglednimi gosti in izjemnim številom sodelujočih.

Na ogled bodo gledališke predstave, likovne razstave, znanstvena predavanja, pa koncerti, performansi in literarni dogodki, predstavitve slatinskih znamenitosti, okrogle mize in filmske projekcije.

Nani Poljanec je po današnji predstavitvi dogajanja za Radio Rogla strnil:

Tudi dobrodelno

Vsi dogodki so brezplačni, festival pa bo imel tudi dobrodelno noto.

Sobotno odprtje festivala bo pospremilo odprtje razstave NašaRazstava s sodelujočimi več kot 40 umetniki. Del razstave bo prodajen, del izkupička od prodanih del bodo namenili za pomoč v nedavnih poplavah. Sledil bo klavirski koncert in družabno srečanje z Zdravljico.

Dan kasneje prirejajo predavanje o veliki slikarki modernizma, svetovljanki in pesnici Mileni Pavlović Barilli, kateremu bo sledil gledališki spektakel “San o Mileni”, kasneje še koncert.

Celoten program izjemno obsežnega festivala je objavljen na spletni strani slatna.si.

O Naniju, ki smo ga na televiziji občudovali tudi kot mafijskega botra

Rojen 1968 v delavski družini. Odloči se za poklic ključavničarja, konča kot strojni tehnik, a zaide drugam. 1988 začne prirejati koncerte, razstave, predstave. Šest let sodeluje v oddaji HriBar z likom Dona Vita Corleona na RTV SLO.

Od leta 1992 23 let deluje pri lokalnem časopisu Rogaške novice. Zadnjih 10 let se v največji meri posveča kulturno-umetniškim izmenjavam med Beogradom in Rogaško Slatino. Veliko časa posveča trem temam Ljudskega muzeja Rogaška Slatina, ki so v muzeju Anin dvor: domoznanska, kraljeva in filografska zbirka.

Je avtor številnih knjig. Leta 2011 je ustanovil skupino »KunstHaus«. Do letos je ustvaril več kot 350 manjših in večjih projektov. Živi in ustvarja med Rogaško Slatino in Beogradom.

1 od 9

(NK)