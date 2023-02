Rogaška Slatina: na smučišču Janina jutri zabavno tekmovanje v veleslalomu

Člani Smučarskega kluba Rogaška jutri na smučišču Janina, najnižje ležečem slovenskem smučišču, prirejajo zabavno tekmovanje v veleslalomu.

Smučarji vseh starosti se bodo potegovali za prvi pokal Madona Di Racova Pepa, kot so humorno poimenovali dogodek. Predsednik kluba Aleš Grošič je za Radio Rogla povedal:

Uspelo jim je zasnežiti progo

Člani Smučarskega kluba Rogaška so pred dnevi, po nekaj neprespanih nočeh, na Janini uspeli zasnežiti še del proge za smuko. V prvih dneh februarja so zasnežili sankališče, ob kasnejših ohladitvah pa so uspeli narediti še dovolj umetnega snega za smuko. Smučišče so za javnost tako odprli 10. februarja.

V klubu so organizirali tudi smučarski tečaj za otroke in tečaj deskanja na snegu.

(N. K., Foto: Smučišče Janina in arhiv novice.si)

