Rogaška Slatina je 100. občina, ki se je pridružila Prostoferju

Gre za projekt, namenjen starejšim osebam, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Prevoze izvajajo prostovoljni šoferji, to so običajno starejši aktivni vozniki, ki radi priskočijo na pomoč.

Vozilo bo primarno namenjeno prevozu občank in občanov do zdravstvenih in javnih ustanov, ki se nahajajo na območju občine in UE Šmarje pri Jelšah, pa tudi do splošnih bolnišnic Celje, Maribor in Ptuj. Prevoze bodo začeli izvajati 25. oktobra 2023. Vsi uporabniki morajo potrebo po prevozu najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve.

Več pa prihodnji teden v Rogaških novicah. (K. C.)