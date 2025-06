ROGAŠKA SLATINA 48-letnik ustreljen ob cesti, storilec si je sodil 200 metrov nižje

Na celjski policijski upravi so danes navedli prve podrobnosti v zvezi s sinočnjim umorom in samomorom v Rogaški Slatini.

Vzroka za krvavi obračun med 48 in 78-letnima sorodnikoma (šlo naj bi za nečaka in strica) še niso ugotovili.

Kakor je povedal Boštjan Debelak, pomočnik vodje celjskih kriminalistov, je bila žrtev ustreljena s pištolo in z več streli. »Sestala sta se ob glavni cesti v Rogaški Slatini, natančneje v Spodnjem Negonju. Tam je starejši moški ustrelil mlajšega in se odpeljal naprej, po približno 200 metrih je ustavil in ustrelil še sebe.«

Storilec je imel dovoljenje za posest orožja, nihče od njiju pa doslej ni imel opravka s policijo.

Preiskava se še nadaljuje.

PŠ