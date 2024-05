Rogaška do največjega športnega uspeha Kozjanskega in Obsotelja

Nogometaši Rogaške so v finalu slovenskega pokalnega tekmovanja po izvajanju strelov iz 11 m z rezultatom 7:6 premagala Gorico in dosegla največji uspeh v zgodovini kluba, mirno pa lahko zapišemo, da je to največji športni uspeh v kateremkoli športu na območju Kozjanskega in Obsotelja, pa tudi veliko okoliških krajev.

Letošnje pokalno tekmovanje je prineslo redko viden razplet, saj so vsi najmočnejši slovenski klubi izpadli že pred končnico, nazadnje je v polfinalu še Mura, prav proti Rogaški, drugi polfinalni par je prinesel dvoboj dveh ekip iz druge lige, kjer je bila boljša Gorica. Tako sta si na stadionu Stožice v finalu nasproti staIi Rogaška in Gorica, obe ekipi je spremljalo ogromno navijačev, ki so ustvarili pravo nogometno vzdušje. Tekma je bila v prvem polčasu dokaj enakovredna, obe ekipi sta sicer imeli nekaj polpriložnosti, a je ostalo pri začetnem izidu. Tako je bilo tudi ob koncu 90 minut igre, čeprav je bil drugi polčas veliko bolj razburljiv. Predvsem Slatinčani so proti koncu tekme močno prevladovali, za globok vzdih na tribunah je v 81.minuti poskrbel Patrik Mijić, ki je z močnim strelom premagal nasprotnega vratarja, a je pot v mrežo žogi ustavila vratnica, veliko priložnost je nekaj minut za tem zamudil še Rok Pirtovšek. Tekma se je tako nadaljevala v podaljške, kjer pa so do vodstva le prišli Slatinčani, v 106. minuti sta Thalisson in Satchwell izvedla lepo kombinacijo po kateri je prvi dosegel vodilni zadetek. A Goričani se niso predali in kmalu izenačili, nato pa ubranili nalet Rogaške in o zmagovalcu pokala so odločali streli iz 11 m. Junak je postal vratar Ajdin Mulalić, ki je ubranil kar dva strela nasprotnikov, za Rogaško pa so zadeli: Rene Rantuša Lampreht, Antonio Majcenić je zgrešil, Rok Pirtovšek, Patrik Mijić, Luka Kambič, Marko Prenkpalaj in kot zadnji Cene Kitek, ki je z zadetkom poskrbel za silno slavje na igrišču in slatinskem delu tribun.