Robidova marmelada

Potrebujemo:

3 kg robid

200 ml vode

300 ml koncentriranega pektina

3 kg sladkorja

V sončnem vremenu naberemo zrele robide, jih operemo in odcedimo. Odcejene robide damo v bolj širok lonec skupaj z vodo in na majhnem ognju počasi kuhamo toliko časa, da se zmehčajo. Ko so mehke, jih po potrebi spasiramo, še posebej, če nas motijo majhne koščičke. Nato dodamo pektin in sladkor ter na majhnem ognju mešamo še toliko časa, da se raztopita. Nato hitro in na visoki vročini skuhamo do gostega. Še vročo marmelado prelijemo v sterilne kozarčke in jih dobro zapremo.