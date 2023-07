Robide so eden izmed supersadežev

Letos robide lepo uspevajo, zato se jih najejte do sitega. Sveže nabranih! Sadje temnih barv vsebuje namreč več blagodejnih snovi. Tudi aronija, črni ribez in borovnice sodijo v skupino supersadežev. Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov (flavonoidov) jagodičevje uvrščamo v sam vrh zdravju koristnih živil. Najbolje je, če ga uživate svežega, brez dodanega sladkorja.

Robide so znane so po visoki vsebnosti vitamina A in železa, kalcija, magnezija, mangana, kalija, betakarotena in vitaminov C in E. Robide vsebujejo največ železa izmed vseh vrst sadja, zato so priporočljive pri težavah s slabokrvnostjo. Med 1500 izbranimi sadeži so se robide po vsebnosti antioksidantov uvrstile na prvo mesto. Z uživanjem sveže nabranih robid krepimo zdravje ter se zaščitimo pred degenerativnimi obolenji. Robide dobro delujejo na prebavni trakt in čistijo kri. Iz sadežev lahko stisnete robidov sok, ki pomaga proti zaprtju, blagodejno deluje na živčni sistem in odpravlja živčno napetost.

Zdravilne učinke imajo tudi listi robide. Proti koncu poletja, ko je sezona robid na višku, si naberite robidove lističe in jih posušite za zimo. Čaj iz robidnic je staro ljudsko zdravilo, ki so ga uporabljali pri vnetem in bolečem grlu in dobrodejno deluje pri gripi in kašlju. Čaj iz posušenih listov je priporočljiv tudi pri težavah z želodcem in pri vnetju črevesja.

