Sestavine za 4 osebe:

2 skodelici riža za rižoto (cca. 500 g)

2–3 srednje velike bučke

glavica česna

žlica masla

malo olivnega olja

1 dcl suhega belega vina

5 skodelic jušne osnove ali vode

50 g naribanega parmezana

sol in poper

Priprava:

1. korak:

V večji ponvi ali loncu na malo masla in olja prepražimo na kockice narezane bučke. Pražimo tako dolgo, da je vsaj del kockic zlato zapečen. Dodamo obilico narezanega česna in pražimo še minutko, da zadiši. Vmešamo riž in ga prav tako pražimo minuto ali dve, da postekleni in se obloži z maščobo, ko začne rahlo pokati, ponev deglaziramo z vinom, popramo ter premešamo in počakamo, da alkohol izhlapi.

2. korak:

Nato začnemo postopoma dodajati jušno osnovo, dodamo skodelico tekočine, pomešamo in

kuhamo, dokler je riž ne popije. Če nimamo jušne osnove, ki je že sama po sebi slana,

uporabimo vodo, v tem primeru rižoto po okusu dosolimo. Nadaljujmo z dodajanjem tekočine, dokler riž ni kuhan al dente (15–18 minut).

3. korak:

Na koncu rižoto odmaknemo z ognja, vmešamo parmezan in še žličko masla. Pokrijemo in

pustimo počivati minuto, da se razvije polni okus.

Rižota z bučkami in česnom je lahka in nežnega okusa, ravno pravšnja za poletje. Postrežemo jo s skledo solate.