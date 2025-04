Rižota s čemažem in kozjim sirom

Sestavine za 4 osebe:

350 g riža za rižote

3 mlade čebule

3 stroke česna

1 dl suhega belega vina

1 l jušne osnove

150 g kozjega sira

2 velika šopa čemaža

olivno olje

sol, poper

Priprava:

1. korak:

Na vročem olju posteklenimo sesekljano mlado čebulo, dodamo nasekljan česen in pražimo še minuto. Dodamo riž in vse skupaj mešamo in pražimo kakšno minutko. Dolijemo vino, solimo in

popramo ter mešamo, da bolj ali manj izpari.

2. korak:

Nato začnemo počasi dolivati jušno osnovo, ki smo jo predhodno segreli. Dolijemo dve

zajemalki, premešamo in počakamo, da riž vpije tekočino, nato znova dolijemo zajemalko…, dokler ne porabimo vso jušno osnovo. Takšen način kuhanja naredi rižoto še posebej slastno in kremasto.

3. korak:

Ko je riž že skoraj kuhan, dodamo še sesekljan čemaž in kuhamo še dve ali tri minute, na koncu pa v rižoto vmešamo še nariban kozji sir.

1 od 1

Tokrat ponujamo vegetarijansko verzijo čemaževe rižote nežnega okusa, zapriseženi mesojedci ji lahko dodajo prepraženo narezano slanino za močnejši okus.