RESNIK Končali 15. Skumavčeve likovne dneve

Na Resniku so minuli petek končali 15. Skumavčeve likovne dneve.

V eni najmanjših slovenskih vasic je ves teden ustvarjalo in se družilo šest povabljenih slikarjev: Sonja Hrastnik Jančič, Zdravko Dolinšek, Pavle Ščurk, Viktor Šest, Miro Švigelj in Veljko Toman ter stalni častni gost kolonije Nikolaj Beer.

Ustvarjalne dneve so na Resniku sklenili z odprtjem razstave v tamkajšnji najvišje ležeči slovenski galeriji. Na ogled so postavili nastala dela uradnih udeležencev in dela, nastala ob ustvarjanju s skupino Zreški Art. Ob druženju prebivalcev in prijateljev Resnika so pripravili še tradicionalni županov golaž za vse obiskovalce in nastop Vokalne skupine Expe.

Že čez dan so na Resniku potekali tudi Mali Skumavčevi likovni dnevi, vodeno ustvarjanje za najmlajše – tudi ta dela sona ogled postavili na večerni zaključni prireditvi.

Celotna prireditev je na ogled TUKAJ.

