Resničnostni šovi

Jesenski večeri. Na komercialnih televizijah tudi letošnjo jesen stavijo na resničnostne šove. Za koga Celjani še posebej stiskamo pesti?

Kmetija: Tim in Marcelo

Na največji komercialni televiziji POP TV vsak večer med delovnim tednom gledalce vabijo z novo epizodo resničnostnega šova Kmetija. Med tekmovalci, ki so se jim po nekaj tednih pridružili še skriti tekmovalci – ti so bili najprej v vlogi gozdarjev in so dogajanje spremljali na skrivaj z misijo sestaviti svojo idealno družino, ni Celjanov. Prav med gozdarji, kamor so snovalci šova vključili povratnike iz lanske sezone, sta tekmovalca iz Vranskega in Grobelnega.

Življenje na tehtnici: Anže

Tudi na Planet TV stavijo na resničnostne šove. Tiste, ki bi radi spremenili življenjski slog in izgubili odvečne kilograme, v zameno pa dobili toliko denarja, kot bo stopljenih maščob, so privabili v oddajo Življenje na tehtnici. Med tekmovalci, ki so razdeljeni v modro in rdečo skupino, je tudi 30-letni Anže iz Slovenske Bistrice.

Riba, raca, rak: Hajdi

Še preden tekmovalci stopijo na tehtnico, na tej televiziji predvajajo kulinarični šov. V oddajo Riba, raca, rak vsak teden povabijo pet znanih Slovencev, ki vsak večer pripravijo večerjo. V zadnjem tednu je bila med sodelujočimi tudi celjska podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek. Več o resničnostnih šovih in Celjanih pa v aktualni številki časopisa Celjan.