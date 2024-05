Rekorden tek celjskega atleta dovolj za olimpijsko vozovnico

Atlet celjskega Kladivarja Matic Ian Guček je na 19. atletskem memorialu Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Kranju v teku na 400 metrov z ovirami z 48,66 sekunde izboljšal svoj slovenski rekord in izpolnil mednarodno normo (48,70) za uvrstitev na olimpijske igre v Pariz. Prejšnji rekord, 48,91, je tekel 5. avgusta 2022 v kolumbijskem Caliju.

Na prvem letošnjem mitingu Mednarodne atletske lige (MAL) Telekom Slovenije sta od članov Kladivarja zmagala še Jan Vukovič na 800 metrov (1:47,54) in Martina Ratej v metu kopja (55,52).

Foto: Facebook AZS

