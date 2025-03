Regijsko srečanje Festivala Urška 2025

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Prejšnji torek je v prostorih Gimnazije Slovenske Konjice pripravil regijsko srečanje Festivala mlade literature Urška 2025.

Svoja besedila je poslalo kar 30 avtorjev iz celjske in koroške regije: Ajda Breznik, Eva Cehtl, Noemi Čop, Benjamin Jakob, Lucija Pija Kralj, Nik Škorjanc, Nika Goršič, Urh Iršič, Tadej Jer-šič, Ava Kolar Dobravc, Anja Košič, Tia Krhlanko, Neža Selič, Ana Guček, Nika Klemenc, Žak Pesjak, Jan Kotar Tominšek, Alen Grm, Žiga Juhart, Kiara Rozman, Dana Cvahte, Veronika Jeseničnik, Lukas Jerot, Luka Gorinšek, Eva Strniša, Anej Kranjčan, Enej Herman, Neja Kot-nik, Ema Korošec in Neža Očko.

Pogovor o besedilih

Delavnice, ki jo je izvedla priznana pesnica, Nina Medved, sicer tudi Uršljanka leta 2019, se je udeležilo 11 avtorjev oz. avtoric: Nika Goršič, Urh Iršič, Tadej Jeršič, Ava Kolar Dobravc, Anja Košič, Tia Krhlanko, Neža Selič, Ana Guček, Lukas Jerot, Eva Strniša in Neja Kotnik. Svoje tekste so najprej prebrali, nato pa so se s strokovno spremljevalko pogovarjali o izbolj-šavah. Vemo namreč, da je vse literarne stvaritve (poezijo, prozo, dramske tekste ipd.) mogo-če izboljšati, dodelati … Mladi so tako dobili nasvete, kako izpiliti svoje literarne spretnosti.

Zaključek srečanja in nominacije

Ob koncu srečanja je vodja OI JSKD Slov. Konjice, Aleš Jelenko, podelil priznanja za sode-lovanje za regijskem srečanju Festivala Urška 2025, producentka za literaturo, Barbara Rigler, pa številko literarne revije Mentor, ki jo izdaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Sicer pa bo strokovna spremljevalka v prihodnjih tednih izbrala dva ali tri avtorje, ki iz celotne bere izstopajo, in jih nominirala za državno srečanje, ki bo jeseni v Slovenj Gradcu.

Ker je bil pustni torek, je sledilo sproščeno druženje ob krofih …

1 od 4