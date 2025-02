Regijski zmagovalci v ekoznanju prihajajo iz podružnične osnovne šole Pragersko

Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, je v mariborski regiji slavila ekipa učencev Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Pragersko. V ekoznanju se bodo pomerili še 17. aprila, ko bo državno tekmovanje najboljših 12 ekip.

Zmagovalno ekipo s podružnice Pragersko z imenom »Bistri« sestavljajo učenci Vanessa, Nika in Luka. Na Ekokvizu, kjer so odgovarjali na vprašanja o hrani, pomenu čebel in drugih opraševalcev, obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, so dosegli kar 29 od 30 možnih točk.

Letos je na Ekokvizu v tričlanskih ekipah tekmovalo kar 2.616 učencev iz 146 osnovnih šol. V mariborski regiji je sodelovalo 234 tričlanskih ekip z 39 osnovnih šol. Kdo bo največji ekofrajer, bo znano v finalnem delu, ko se bo v Sevnici soočilo dvanajst najboljših ekip.