Regijski park Pohorje praznuje prvo leto delovanja – To soboto na Rogli Dan za Pohorje

V sklopu obeleževanja prve obletnice Regijskega parka Pohorje bo to soboto (31. maja) na Rogli potekal dogodek »Dan za Pohorje«.

Mineva leto dni, odkar so občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica skupaj z Vlado Republike Slovenije ustanovile četrti slovenski regijski park. Pohorje je tako postalo del naravovarstveno najvrednejših območij v Evropi.

Ob tej priložnosti park pripravlja številne dogodke, vodenja in izobraževanja, ki bodo v maju povezali strokovnjake, učitelje, obiskovalce in domačine. To soboto bo na Rogli tudi »Dan za Pohorje«, kjer bo poudarek na ohranjanju narave, odgovornem obiskovanju Pohorja ter pomenu sodelovanja.

Dogodek bo priložnost za pogovor o prihodnosti parka, predstavitev projektov, kot je Pohorka 2, in za odkrivanje izjemne naravne in kulturne dediščine našega Pohorja.