Z današnjim dnem so se začele sodne počitnice, ko sodišča preidejo na poletni čas poslovanja.

To pomeni, da bodo do sredine avgusta sodišča opravljala samo najbolj nujne zadeve, kazenske obravnave pa bodo tekle samo v primerih, ko so obtoženci v priporu.

Tako je celjsko okrožno sodišče za ta teden razpisalo samo šest kazenskih obravnav, ki se nanašajo na nezakonite prehode državne meje, nasilje v družini in težja kazniva dejanja, povezana z mamili. (PŠ)