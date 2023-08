REGIJA V Zgornji Savinjski je še hudo, danes jim pomaga 60 celjskih prostovoljcev

Kakor so povedali na opoldanski konferenci za javnost, ki jo je pripravil Štab civilne zaščite Zahodno Štajerske regije, v Celju z okolico v zadnjih dnevih ni bilo več težav. So pa te še vedno velike v Zgornji Savinjski, kamor se zdaj usmerja pomoč in kamor prihajajo tehnične ekipe z v se Evrope.

V tem delu regije je vsakodnevno več kot 250 gasilcev in okoli sto vojakov, na pomoč je prihitela nemška tehnična ekipa, ki se ji bosta danes pridružili še hrvaška in francoska, jutri tudi slovaška. Do Luč, kjer Savinja namesto po strugi teče po cesti, je zdaj mogoče po povezavi čez Črnivec.

Alenka Zupančič (slika levo), predstavnica direkcije za vode, je v Zgornji Savinjski le te označila za petstoletne, medtem ko je v Celju maksimalni pretok Savinje dosegel 1300 kubičnih metrov na sekundo, kar je za sto kubikov več, kot predvidevajo protipoplavni ukrepi.

Na območju Elektra Celje je brez oskrbe z elektriko dopoldne bilo še 700 ljudi, od tega 500 v Zgornji Savinjski, kjer je aktiviranih 50 od 70 gasilskih društev tamkajšnje gasilske zveze. Pomaga jim približno sto prostovoljcev, danes se jih je iz Celja tja napotilo 60, celjska občina pa je za njihove otroke zdaj uredila brezplačno varstvo.

Celjski regijski center dnevno prejema do 3000 klicev občanov, kar je stokrat več od dnevnega povprečja, pove Natalija Plemenitaš Fuchs (slika desno), vodja regijske izpostave URSZR.

Poveljnik civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek (naslovna slika) pa je povedal, da so v petek s predela Zgornje Savinjske rešili 1500 turistov, večinoma so jih namestili v rečiško osnovno šolo in okoliške gasilske domove, 65 ljudi so rešili s helikopterjem, 30 pa potegnili iz strug.

PŠ