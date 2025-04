REGIJA Pomanjkanje varilcev nadomeščajo z uvozom in robotizacijo

Ena osrednjih tem prihajajočega Mednarodnega industrijskega sejma, ki se na celjskem sejmišču začenja v torek, bo tudi pomanjkanje delovne sile.

Ta je še posebej izrazita na področju varilstva, kar v veliki meri velja tudi za našo regijo.

V slovenski kovinsko predelovalni industriji bi že ta trenutek potrebovali najmanj 10.000 varilcev.

Kje jih iskati in kako jih zagotoviti? »Uvažamo jih s Filipinov in iz Indije. Balkanska kadrovska pot, ki je vodila iz Srbije in BIH preko Slovenije, ki je bila le vmesna postaja, do Avstrije in Nemčije, ne zadošča več za pokrivanje potreb. Ta manko smo pred časom tudi že krpali iz Moldavije in drugih tamkajšnjih držav. Zelo veliko varilnih postopkov pa gre v smeri robotizacije in avtomatizacije, saj na trgu preprosto ni dovolj varilcev in jih nadomeščamo tudi na ta način«, razmišlja dr. Tomaž Vuherer, vodja laboratorija za varjenje pri mariborski fakulteti za strojništvo.

PŠ