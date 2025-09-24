REGIJA Policisti na železniških postajah

Po vsej državi bo do nedelje potekal poostren nadzor železniškega prometa. Policisti bodo pozorni predvsem na pravilno prečkanje tirov, nadzorovali bodo tudi potniški promet.

Akcijo izvajajo deveto leto zapovrstjo (ta je del mednarodne akcije Rail action week), njen namen je dvig varnostne kulture in izboljšanje splošne varnosti, saj še vedno prihaja do tragičnih nesreč na tirih.

Policisti bodo opozarjali (po potrebi tudi sankcionirali) na nedovoljeno prehajanje proge, njeno prečkanje na nivojskih križanjih, pri vlakih pa na izstopanje ali vstopanjem med premikanjem kompozicije, poškodovanje inventarja in kršitev JRM.

PŠ