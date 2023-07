REGIJA NEURJA Znova najbolj na udaru Vojnik

Četrti dan neurja je bilo znova najhuje v Vojniku (območje Strmeca), pa tudi Celju in Šentjurju. Težavam s polomljenimi drevesi, razkritimi strehami in oteženi oskrbi z elektriko so se pridružile še zamašitve cestnih prepustov, kar so ponekod povzročilo poplave na cestiščih.

V Celju in Vojniku še niso niti popisali škode zadnjih dni, ko je neurje naneslo še dodatne težave in škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Debela toča in številne zalite hiše je približno 50-tim družinam v Vojniku onemogočilo bivanje na domu, skupno so zabeležili skoraj sto interventnih dogodkov. Nastala je bržčas nepopravljiva škoda na pridelkih, mnogo lokalnih cest je še vedno neprevoznih.

V Celju je veter včeraj razkril še strehe 18-ih objektov, na območju Zadobrove je zalivalo hiše, v Šmartnem so se sprožili trije plazovi. Elektrike še vedno ni v nekaterih predelih Šentjurja in Vojnika. O težavah poročajo tudi z Dobrne, Kozjega, Oplotnice, Podčetrtka, Rogaške Slatine, Slovenske Bistrice, Štor in Vitanja. Povsod so gasilci še na terenu in skušajo pomagati najbolj prizadetim.

Na območju Mestne občine Celje za jutri napovedujejo obsežno čistilno akcijo, v kateri naj bi očistili predvsem veje in listje, ki ga je naneslo neurje. Akcijo bodo izvedli v sodelovanju z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, zato računajo tudi na prostovoljno pomoč občanov.

PŠ