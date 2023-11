REGIJA Mesec brkov in ozaveščanja o moških boleznih

Začel se je november, ki je mednarodni mesec ozaveščanja o moških boleznih. Imenujejo tudi Movember (moustache in november), saj si moški v znak podpore ta mesec pustijo rasti brke.

Predsednik slovenskega društva uroloških bolnikov Igor Antauer (na sliki levo ob podelitvi donacije urološkemu oddelku v Splošni bolnišnici Celje ) je na predstavitvi v celjski bolnišnici ob tem izpostavil, da v državi vsako leto diagnosticiramo več kot 1600 primerov raka prostate, vsak četrti bolnik umre. Zelo pomembno pravočasno ozaveščanje, zato bodo mrežo prostovoljcev še razširili.

»Ozavestili smo oziroma začeli s preventivnimi aktivnostmi, kako pomembno je ozaveščanje za urološke bolnike in seveda pravočasen obisk zdravnika. Naše posebno poslanstvo je prispevek k uspešnejšemu zdravljenju in celoviti rehabilitaciji uroloških bolnikov. Ne domišljamo si, da smo zdravniki, temveč preprosto prenašamo izkušnje, ki smo jih imeli ali pa jih še imamo kot bolniki, na tiste, ki so se znašli v zagati po neki diagnostiki.«

Več preberite v Celjanu.