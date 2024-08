REGIJA Konec sodnih počitnic

Danes se formalno končujejo sodne počitnice, ko so sodišča poslovala v omejenem obsegu in opravljala le najbolj nujne zadeve.

Do konca meseca ima kazenski oddelek celjskega okrožnega sodišča na seznamu še nekaj obravnav, ki so povezane z migrantsko problematiko oziroma sojenjem organizatorjem nelegalnih prehodov, prav tako so razpisali naroke za obtoženim kaznivih dejanj, povezanih z mamili, pa tudi za delikte v družinah.

V nadaljevanju naj bi med odmevnejšimi primeri pred sodnika znova stopil Črnomaljec Niko Stariha, ki je pred šestimi leti razdejal celico v celjskem zaporu, v celjski palači pravice kmalu znova pričakujejo Teo Kotnik in Tilna Novaka, ki jima sodijo za lansko smrt otroka, ki je izdihnil v pregretem avtomobilu v Sv. Lovrencu pri Preboldu, Celjani pa najbolj nestrpno pričakujejo začetek sojenja Radovanu Cinku, nekdanjemu direktorju celjskega stanovanjskega upravljalca družbe Atrij, ki naj bi s soobtoženo Damjano Šumlak opetnajstil več kot 6000 celjskih etažnih lastnikov.

PŠ