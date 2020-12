Referendum v Rogaški Slatini: Za stolp skoraj 59 % volivcev

Kot smo že pisali, so to nedeljo volivci v občini Rogaška Slatina na referendumu odločili, da bo občina lahko gradila razgledni stolp na območju nekdanjega Mizarstva. Za stolp jih je glasovalo 55,81, proti 44,19 odstotka.

Kot je v nedeljo zvečer sporočila občinska volilna komisija se je po neuradnih podatkih referenduma udeležilo 3.840 volilnih upravičencev, kar je nekaj več kot 41 odstotkov. Po neuradnih rezultatih glasovanja je na glasovnicah za obkrožilo 2.143 volivcev, proti pa 1.697. Volivci so na v slovenskem prostoru zelo odmevnem referendumu odločili, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini lahko uveljavi. To z drugimi besedami pomeni, da bo občina že kmalu lahko začela z gradnjo nadhoda od Restavracije Sonce do lokacije bodočega stolpa in parkirišča. Volivci so odločali na 14 voliščih in izkoristili tudi možnost predčasnega glasovanja ter glasovanja na domu, medtem ko interesa za glasovanje po pošti ni bilo. Glasovanja na voliščih kot tudi na domu so potekala po posebnih epidemioloških protokolih, ki jih je določil NIJZ. Na devetih voliščih je bilo več glasov za kot proti, poleg tega tudi na predčasnem glasovanju, na šestih jih je bilo več proti. Z najvišjimi odstotki so bili za volivci pri Svetem Florijanu (73,44%) ter na volišču v Sp. Gaberniku (72,25%) in v Zg. Kostrivnici (71,38). Na volišču v kulturnem centru je bil najvišji odstotek volivcev proti in sicer 57,02%.

»Vesel sem, da so ljudje podprli gradnjo najvišjega stolpa in prepoznali pomembnost vlaganja v razvoj naše občine tudi v prihodnje. Predvsem sem zadovoljen, da se bo naša občina lahko še naprej razvijala v dobrobit vseh občanov in ponudila nekaj več. To potrjuje tudi, da se ljudje zavedajo, kako pomemben je razvoj in kako občina potrebuje priložnosti, ki jih s seboj prinaša projekt,« je po referendumu dejal župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič. Župan se je vsem občankam in občanom zahvalil, da so prišli na referendum ter ob glasovanju ravnali odgovorno in upoštevali vse varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s covid-19, ki veljajo v času epidemije.

Pobudnica za razpis referenduma Eva Žgajner je v izjavi za Radio Rogla in Rogaške novice o rezultatu povedala: »To je volja ljudstva. Sicer se meni ni zdelo sprejemljivo imeti referendum med epidemijo, ampak, epidemija je za vse, zato mislim, da je to čisto realen rezultat in bi bilo enako, če bi referendum izvedli v boljših pogojih, zato rezultat sprejemam. Nisem razočarana, prej nasprotno, saj sem imela občutek, da bodo številke proti nižje. Ko sem dala pobudo za referendum mi je bilo pomembno, da ljudje dobijo možnost odločanja. To (gradnja stolpa, op. avtorja) je bila ves čas pereča tema, kar se je v zadnjem mesecu zelo potrdilo. Ljudje so povedali svoje in tako naj bo. Kljub okrnjeni kampanji se je videlo, da je druga stran precej močnejša. Bilo je veliko strank, ki lahko lažje karkoli financirajo. Mi kot ljudska iniciativa smo se borili proti močnejšemu nasprotniku, glede na to, kolik izkušenj smo imeli nam je šlo zelo dobro«.

Razgledni stolp Kristal bo z višino 106 metrov najvišji mestni stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. Na letni ravni bo projekt ustvaril vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun. Po odbitju stroškov bo občina lahko vsaj 150.000 evrov letno dodatno namenila za razvoj turizma in drugih dejavnosti. Bo edinstvena turistična atrakcija, omogočil bo nova delovna mesta in nasploh občini dolgoročno prinesel številne prednosti. (J. S.)