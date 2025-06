REBEKA FALNOGA V spomin na Rona v Konjicah odprla trgovino za živali

Rebeka Falnoga iz Oplotnice je minulo soboto uresničila svoje sanje in odprla prodajalno s hrano in drugimi potrebščinami za muce in pse. Trgovina Mr. Ron je posvečena njenemu pokojnemu kužku Ronu.

V prostorih na Tovarniški v Slovenskih Konjicah (najdemo jih tik ob podjetju Montis) ponujajo vse, kar potrebujejo mačke in psi: najrazličnejšo suho, mokro in surovo hrano, tudi hrano za živali za alergijami in drugimi težavami, celo pasji sladoled, pa priboljške, prehranska dopolnila, igrače, povodce in oprsnice, sredstva proti zaje-davcem, postelje, posodice, mačji pesek, …

Poseben poudarek je na športni kinološki opremi, to je specializiranih oblačilih, obutvi in drugih potrebščinah za vodnike psov, ki so primerni tako za resne treninge kot običajne sprehode.

Želijo tudi izobraževati

»Ob tem, da smo v ponudbo uvrstili kakovostne in preverjene izdelke, strankam tudi z veseljem svetujemo in skupaj z njimi izberemo najboljši izdelek za njihovega psa in mačko. Sodelujemo s Kinološkim društvom Zreče in kinologi, zato želimo v naši trgovini organizirati tudi različne izobraževalne dogodke in delavnice,« je napovedala.

Že ob sobotnem odprtju so tako medse povabili fizioterapevtko za pse, ki je z obiskovalci in njihovimi štirinožnimi prijatelji delila koristne informacije.

