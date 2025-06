Razstava Studenice – drobci iz zgodovine samostana je do konca julija na ogled v prostorih občine Poljčane.

Obiskovalcem odstira pogled v skoraj 700-letno zgodovino enega najpomembnejših sakralnih kompleksov na Slovenskem – studeniškega samostana.

Razstava je nastala ob 140-letnici prihoda reda magdalenk v Studenice in je plod sodelovanja Zgodovinskega društva dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica, Nadškofijskega arhiva Maribor in Občine Poljčane.

Izjemno delo dveh avtoric

Razstavo sta pripravili dr. Simona Kostanjšek Brglez in mag. Lilijana Urlep, ki sta z raziskovalnim delom osvetlili tudi doslej neznane vidike zgodovine. Na sedmih panojih sta predstavili tri ključna obdobja: srednjeveško obdobje dominikank, čas po razpustitvi samostana v rokah posvetnih lastnikov, in obdobje magdalenk do njihovega odhoda leta 1949. Avtorici sta pri tem uporabili številne do zdaj še neobjavljene arhivske vire, načrte, fotografije in tudi dokumente, ki so jih ustvarile sestre same. Razstava tako dopolnjuje obstoječe vedenje in na novo osvetljuje obdobja, ki so bila doslej raziskana le delno ali sploh ne.

Trije zgodovinski obrazi samostana

»V prvem delu razstave je predstavljena bogata srednjeveška in baročna zapuščina dominikanskega obdobja, vključno z edinstvenimi freskami, kamnoseškimi detajli in redko najdbo – zgornjim delom gotskega okna s trilistom, odkritim na dvorišču trške hiše. V nadaljevanju so predstavljeni ključni dogodki iz obdobja 1782–1885, med katerim je samostan prešel v posvetno last. Posebej izstopajo nove informacije o družini Sparovitz, lastnikih posestva v 19. stoletju, ter številni arhitekturni načrti, ki pričajo o stanju kompleksa po velikem požaru leta 1788.

Zadnji del razstave je posvečen magdalenkam, njihovemu prihodu, življenju in delu v Studenicah, ter trpkemu koncu samostanskega življenja po drugi svetovni vojni. Obiskovalce nagovarjajo dragocene fotografije, ki prikazujejo sestre pri vsakdanjih opravilih in redovniškem življenju, pa tudi njihovo povezanost z vaščani. Zadnja studeniška magdalenka, s. Stanka Maučec, je umrla leta 2010, a spomin na sestre med krajevnim prebivalstvom ostaja živ,« pojasnjuje dr. Kostanjšek Brglez.

Dodano k razstavi: pogled najmlajših

Poleg arhivskih in zgodovinskih vsebin so razstavljena tudi likovna dela otrok iz vrtčevske enote v Studenicah. Za kulturni in glasbeni program ob odprtju razstave 28. maja so prav tako poskrbeli otroci iz vrtca ter Brina in Žiga Hrup, mlada glasbenika iz Studenic.