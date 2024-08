Različne šole, različni stroški

Učbeniki in delovni zvezki. Izbor je v domeni učiteljev posamezne šole.

Stroški. Razlikujejo se od šole do šole, a so odvisni tudi od odločitve staršev.

Neumorno se bliža začetek novega šolskega leta, ki bo prineslo tudi nove stroške, ti pa se lahko razlikujejo tako od šole do šole kot od družine do družine. Namreč, kot sta nam potrdila tako Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava, kot Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. OŠ Celje, se za nabor učbenikov in delovnih zvezkov odloča vsak učitelj oz. oddelčni učiteljski zbor posamezne šole samostojno, vendar morajo vse šole izbrati tiste učbenike in delovne zvezke, ki so potrjeni s strani pristojnega strokovnega sveta.

Razlike v stroških se pojavljajo tudi zaradi izbora šolskih potrebščin. »Zvezki, pisala in drugi pripomočki se na seznam potrebščin uvrstijo po presoji oddelčnih učiteljskih zborov. Kupijo jih starši. Seznam se predstavi na svetu staršev, kjer lahko predstavniki staršev podajo morebitne pripombe, po uskladitvi pa se seznam potrdi in v mesecu juniju objavi na šolski spletni strani,« pojasnjuje Verhovšek. Do razlik pa pride tudi zaradi odločitev staršev.

»Večkrat ugotavljamo, da nekateri starši žal pretiravajo z nakupi zelo dragih stvari in tudi pogosto kupujejo zelo obsežne sete barvic, raznovrstnih pisal, česar pa otroci mnogokrat sploh ne potrebujejo. Tudi pri nakupu šolskih potrebščin bi se večkrat lahko obnašali bolj trajnostno,« je opozorila Kolenkotova. Več o tem, kakšne so razlike v cenah pri izbranih delovnih zvezkih in kako zelo je v pomoč učbeniški sklad pa v Celjanu.