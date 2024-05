Razgledni stolp Kristal – Pogled na mesto z višine 106 metrov

Jutri bodo v Rogaški Slatini svečano namenu predali finančno največ vredno investicijo v zgodovini samostojne občine – Razgledni stolp Kristal, ki je na degradiranem območju nekdanjega Mizarstva proti nebu rasel zadnji dve leti.

V Občini Rogaška Slatina je zaključena gradnja Stolpa Kristal Rogaška Slatina, s katerim je turistična destinacija postala bogatejša za najvišjo stavbo in stolp v Sloveniji. Gre za prvi in doslej edini slovenski stolp s konceptom urbanega razgledišča. Vsebine 106 metrov visokega stolpa bodo obiskovalci lahko doživeli vse dni v letu, neodvisno od vremenskih razmer in letnega časa.

Župan občine mag. Branko Kidrič je v sklopu novinarske konference, ki je potekala dan pred uradnim odprtjem dejal: “Priprava projekta je potekala od leta 2019, s ciljema zagotoviti javno turistično infrastrukturo, ki bo vplivala na povečanje turističnega obiska in zagotoviti nov, od zunanjih dejavnikov neodvisen proračunski vir za financiranje prihodnjega razvoja Rogaške Slatine. Namen projekta je tudi pospešiti oživitev izbrane lokacije v bližini zdraviliškega jedra, ki je bilo dve desetletji opuščeno, kakor tudi vsaj posredno prispevati razvoju čim širšega kroga različnih turističnih ponudnikov na območju Rogaške Slatine. Aktivacija neizkoriščenih potencialov turistične destinacije je ključ, ki prinaša nova delovna mesta in dvig prepoznavnosti destinacije in Slovenije v tujini.”

V pritličju Stolpa Kristal Rogaška Slatina je urejena infotočka s prodajo vstopnic in spominkov. Dvigalo za prehod v višje etaže stolpa je kapacitete 21 oseb. Med 35 sekund trajajočo vožnjo je iz dvigala odprt razgled proti vzhodu. Prva postaja na vrhu stolpa je kavarna na višini 96 metrov, ki med drugim zagotavlja 40 sedišč in omogoča uživanje v ponudbi ob 360-stopinjskem razgledovanju okolice. Zanimivost etaže je možnost adrenalinske hoje po prosojno izvedenem delu tal, s pogledom na neposredno okolico stolpa. Naslednja postaja je na višini 100 metrov, v etaži poimenovani panorama. Namenjena je mirnejšemu razgledovanju okolice, tudi tu lahko obiskovalec izbira med pogledi v katero koli smer. Precejšnje pozornosti bo deležna točka z VR-doživetjem »Let s Pegazom.« Zadnja postaja na poti proti vrhu stolpa je odprta terasa na prostem na višini 104 metre. (RN)

»Prostori na vrhu stolpa lahko naenkrat sprejmejo do 150 obiskovalcev. Skupna neto tlorisna površina objekta, vključno s strešno teraso, meri 582 m2. Tudi 594 stopnic do vrha je svojevrstna zanimivost. Stopnišče bo dnevno odprto le v zgornjem delu, za prehajanje med etažami na vrhu stolpa. Glavna vez med pritličjem in vrhom bo seveda dvigalo. Infrastruktura omogoča implementacijo novih idej, s katerimi bo ponudba stolpa skozi leta ohranjala svežino in nagovarjala k vnovičnemu obisku. Kakšne so te ideje, naj zaenkrat ostane presenečenje«, o zanimivostih, ki jih je potrebno pogledati pravi mag. Branko Kidrič.