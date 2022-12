Razburljivo in polno presenečenj

Vas zanima, kako je na Celjskem minilo leto 2022 in kaj vse ga je zaznamovalo?

Poslovili smo se od PCT pogojev in obveznih testiranj. Po 24 letih pa smo dobili novega župana, Matijo Kovača, kar je bil presenetljiv zaključek super volilnega leta.

Seveda pa sta to le dve stvari, ki sta zaznamovali iztekajoče se leto. Kaj vse se je še dogajalo v Celju in okolici? Kateri mejniki so zaznamovali leto? Kateri obrazi so krojili celjske zgodbe? Odgovore na vsa ta vprašanja boste dobili v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas čaka na prodajnih mestih.