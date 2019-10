Ravnanje z odpadki bo na Zreškem dražje

Ravnanje z odpadki se bo z novembrom v občini Zreče podražilo. Nove cene so že sprejeli na seji občinskega sveta, kjer je razloge za takšen ukrep predstavil prokurist podjetja Saubermacher Slovenija Boštjan Berlak: “V zadnjem obdobju so se zvišali stroški dela, višje so plače, dražje je gorivo in višji so tudi stroški obdelave in predelave mešanih komunalnih odpadkov. Ob tem bomo še nadgradili standard, saj bomo začeli še s pobiranjem stekla od vrat do vrat.”

Podražitev bodo izpeljali v dveh korakih. Delno torej cene dvigujejo že z novembrom, drugo povišanje cen bo Zrečane doletelo s 1. januarjem 2020. Za večino gospodinjstev, ki uporabljajo 120-litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke, ‘končna’ podražitev pomeni, da bodo na leto za odpadke plačevali približno 14 evrov več kot doslej oz. dober evro več na mesec kot plačujejo trenutno. Kdaj in zakaj bodo gospodinjstva prejela nov zabojnik pa jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)