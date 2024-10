Rastline za jesensko zasaditev naj imajo zdrav predvsem koreninski sistem.

Ko boste izbirali cvetje za jesensko in nagrobno zasaditev, bodite pozorni, da so vaše rastline zdrave in imajo lepe korenine.

Kvaliteta sadike je odvisna predvsem od koreninskega sistema. Dobro razvit koreninski sistem s številnimi lasastimi koreninicami, ki so sposobne sprejemati hranila in vodo iz tal, je temelj za močne, krepke in zdrave nadzemne dele rastlin.

Na pogled lahko ocenimo, da ima sadika primeren koreninski sistem, če imajo sadike močne, temnozelene liste, stebelca niso spotegnjena in ima številne cvetne nastavke.

Ko tako sadiko damo iz lončka, se lahko prepričamo tudi o stanju koreninskega sistema.

Zdrave in optimalno razvite korenine morajo biti lepo razporejene po celotni zemeljski grudi, ne smejo biti le v spodnjem delu ali zvite na dnu sadilnega lončka. Korenine so bele barve in dajejo zaradi številnih lasastih koreninic kar malo kosmat videz.