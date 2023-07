Radio Rogla in Sparkasse na morje odpeljala 100 babic, dedkov in vnukinj in vnukov!

Radio Rogla je zjutraj v sodelovanju z Banko Sparkasse na morje odpeljal kar dva avtobusa babic, dedkov in vnukov ter vnukinj.

V sklopu praznovanja 26-letke Radia Rogla smo že drugo leto zapored zasnovali posebno medgeneracijsko akcijo, ki so jo finančno podprli v Banki Sparkasse.

Predsednik uprave Sparkasse Tomaž Šalamon je vesel, da je projekt na območju slišnosti Radia Rogla tako lepo sprejet. »Zavedamo se, da si še več starih staršev in njihovih vnukov želi skupaj na morje, zato letos zanje organiziramo kar dva avtobusa. V Sparkasse se trudimo vračati v okolje in graditi boljši jutri pod sloganom #Verjemivjutri. Vsem udeležencem želim prijetno doživetje!«

Čudovit morski dan!

Udeleženci so se že navsezgodaj zjutraj zbrali na konjiški avtobusni postaji, od koder jih je avtobus Turistične agencije Pohorje turizem odpeljal proti Ljubljani. Najprej so se ustavili pri Banki Sparkasse, kjer so zbrane pozdravili in obdarili, kasneje pa so pot nadaljevali proti Izoli.

V Simonovem zalivu bodo babice, dedki, vnukinje in vnuki čofotali in uživali do poznih popoldanskih ur. Poskrbeli smo tudi za malico, sladoled, po kopanju pa še za pozno kosilo.

Akcijo peljemo ob pomoči Humanitarnega društva enostavno pomagam.

Nekaj prvi fotoutrinkov si oglejte spodaj, galerijo bomo čez dan še dopolnjevali.

