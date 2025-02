PUSTNA RAJANJA Kam ta konec tedna na pustovanje?

Ta konec tedna bo pustno norčavo tudi na Konjiškem in Zreškem, Bistriškem, Šentjurskem, v Obsotelju in na Kozjanskem, na Celjskem, …

TURISTIČNA DESTINACIJA ROGLA – POHORJE

Pustna rajanja bodo ta konec tedna pripravili tudi v Slovenskih Konjicah, Zrečah in nekaterih drugih krajih Turistične destinacije Rogla – Pohorje.

V Slovenskih Konjicah bo v soboto tradicionalna pustna povorka domače Godbe na pihala – maske se bodo zbrale pred Domom kulture. Pustnemu korakanju po Mestnem trgu se bodo pridružile članice Twirling kluba Spin, otroci iz Vrtca in skavti ter taborniki.

Na Rogli na Poti med krošnjami z ekipo Gledališča Pravljičarna pripravljajo dopoldansko ustvarjalno delavnico, kjer bodo izdelovali pustne maske.

Pustovanje z Bepop in DJ Mattiasom bo zvečer v konjiškem MC Patriot – maškare bodo imele brezplačen vstop, najboljše bodo nagradili.

To nedeljo bodo pustne šeme rajale v Zrečah. Popoldne se bodo zbrale na Srečni ploščadi, ob spremljavi zreške godbe zakorakale v povorki, nato pa se zabavale z Alenko Kolman in Janom iz risanke Super krila.

Pustna rajanja se v TD Rogla Pohorje nadaljujejo na pustni torek – dopoldne bo pustovanje v Oplotnici, popoldne pa v Slovenskih Konjicah.

BISTRIŠKO

V soboto bo norčavo v Slovenski Bistrici, na Zgornji Ložnici, v Makolah in Poljčanah, v nedeljo na Vrholah, v torek pa na Spodnji Polskavi.

V Slovenski Bistrici prirejajo v soboto dopoldne tradicionalno otroško pustno povorko po mestnih ulicah. Sodelovali bodo otroci iz obeh bistriških šol ter iz vrtcev, člani društva Fridina mišnica, pride tudi ena najstarejših mask – Košutin sprevod s Pokoš. Povorki bodo tempo držali godbeniki iz Frajhajmske godbe na pihala ter iz Gasilske godbe s Spodnje Polskave. (Nekatere ceste v Slovenski Bistrici bodo med pustno povorko zaprli za promet, šoferje zato prosijo za malce strpnosti in razumevanja.)

Tudi Ložniški fašenk je iz leta v leto bolj obiskan. Pustna povorka, ki jo prireja podružnična osnovna šola Zgornja Ložnica, se bo začela v soboto, uro pred poldnevom.

Pustno rajanje bo to soboto tudi v Makolah. Rajali bodo na trgu in se mastili z brezplačnimi pustnimi krofi. Najboljše maske bodo nagradili.

Po dolgem času pa tudi v Poljčanah organizirajo pravo pustno povorko. Sodelovali bodo otroci iz vrtca in šole, domači godbeniki, kurenti in številni drugi. Povabili so tudi vse občane, da se pridružijo v najljubših maskah. Po povorki bo zabavno pustno rajanje z glasbo, igrami in pustnimi dobrotami. Najlepše in najbolj izvirne pustne maske bodo nagradili.

V nedeljo bo pustovanje v KS Vrhole – Preloge. Pred domom krajanov na Vrholah bodo zgodaj popoldne veseli maškar, tako posamičnih kot skupinskih.

Na Spodnji Polskavi pa bo norčavo na pustni torek, 4. marca, popoldne. Zbrali se bodo pri cerkvi in nato v sprevodu krenili skozi kraj ter predstavili skupinske in posamične maske. Najlepše bodo nagradili, za vse pa bodo pripravili krofe in čaj. Pridejo tudi kurenti.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Pustovanja ta konec tedna pripravljajo tudi v krajih Kozjanskega in Obsotelja.

Eno največjih bo na sobotno dopoldne v Šmarju pri Jelšah. Na ploščadi pred kulturnim domom bo zelo pestro, saj pripravljajo številne glasbene in plesne nastope, delavnice, prihajajo kurenti, potekala bo tržnica, najbolj izvirne maske bodo nagradili.

Starejše maske bodo pustovale zvečer v Šentvidu pri Grobelnem z glasbeno skupino Zaka pa ne.

Pustno rajanje za otroke na Šentjurskem v soboto popoldne najprej pripravljajo na Ponikvi, v torek popoldne pa ga bodo še na Mestnem trgu v Šentjurju. Nagradili bodo najbolj unikatne maske, v primeru slabega vremena bodo pustovanje izvedli na mestni tržnici.

To soboto pustna rajanja pripravljajo še v Termah Olimia (dopoldne), v Rogatcu (pustna povorka bo dopoldne krenila izpred OŠ), pri domu krajanov v Podsredi (popoldne), Kozjem in v Kulturnem domu v Bistrici ob Sotli (popoldne), na Sladki Gori pa bodo pustovali v nedeljo popoldne v gasilskem domu.

Na pustni torek bodo pustovanja v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, Podčetrtku in Rogatcu.

CELJSKO

Letošnja pustna sobota v Celju od 10. ure dalje prinaša pustno povorko s Pihalnim orkestrom Celje in rajanje z bendom Dejan Dogaja, nagrade za naj maske, sladkanje s slastnimi krofi, nagradno igro Zlati krof, peko pustnih mišk v Miškotarni.

Pustno rajanje bo v soboto in na pustni torek tudi v Citycentru Celje in v Celjskem mladinskem centru.

37. Pustna povorka po vasi v Novi Cerkvi bo v soboto popoldne.

