Pust nasmejanih ust

Knežje mesto je tudi tokrat dihalo s pustom, saj se je na pustnih dogodkih zbralo kar okrog 5.500 obiskovalcev.

Največ se je dogajalo v soboto, ko je po starem mestnem jedru potekala pustna povorka, ki so jo v Zavodu Celeia Celje pripravili v sodelovanju z Osnovno šolo Lava, tema njihovega ustvarjanja mask je letos bila ‘Svet je vendar pisan, topel in mehak’, svoja vrata je odprla Miškotarna, kjer se je v peki pustnih mišk preizkusilo več kot 50 malih in velikih šem, na Krekovem trgu pa je potekalo rajanje z Dejanom Dogaja in njegovim bendom.

Ponovno so ocenjevali lokale

V Zavodu Celeia Celje so sicer tudi letos pripravili tradicionalno ocenjevanje in izbor najboljših pustnih podob pri mestnih ponudnikih. »K sodelovanju je s prijavo pristopilo 18 lokalov v mestnem jedru, kar je 20 % več kot lani. 3-članska komisija, ki smo jo, poleg mene, sestavljale še Jožica Trateški iz Muzeja novejše zgodovine Celje in Simona Brglez iz medijske hiše NT & RC, pa smo ocenjevale celostno pustno podobo, torej urejenost izložbe, notranji interier, osebje in ponudbo ter ob tem posebno pozornost namenile še trajnosti v smislu izvirnosti, umetniški in etnološki vrednosti, izboru materialov in splošni trajnostni sporočilnosti,« je delo celjske pustne komisije opisala Tadeja Falnoga, ki tam skrbi za mestni marketing.

S pustnimi podobami so se, po mnenju komisije, najbolj izkazali v krčmi TamKoUčiri s tematiko Welcome to the year 3000. Na drugo mesto je komisija uvrstila Celjsko Mohorjevo knjigarno, s pustno podobo na temo Podruži se z Minimoni – pomagaj ugotoviti, kakšne barve je poljubček. Nagrado za tretje mesto pa bodo prejeli v Ljudski univerzi Celje za pustno predstavitev z naslovom Grajski pust z Ljubeznijo. Najboljši mestni ponudniki bodo nagrajeni z brezplačnim oglaševanjem svojih rednih programov na različnih oglasnih površinah v Celju.

Veselo pa je bilo tudi v torek, ko se je dogajanje začelo na zvezdi z maksi pustovanjem za mini šeme in otroškimi pustnimi delavnicami ter nadaljevalo z nastopom DJ-a za maksi šeme.

Vse se je zaključilo s pokopom pusta

Dogajanje v okviru Celjskega pusta 2025 se je na včerajšnjo pepelnično sredo sklenilo s pokopom pusta ob 16. uri v izvedbi KUD Svoboda Zagrad.