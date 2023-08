Ptjči s skladbo Moj mornarček

Glasbena skupina Ptjči je izdala priredbo skladbe Moj mornarček. Z njo želijo poskrbeti za poletno osvežitev za vse mornarčke pa tudi tiste, ki svoje mornarčke na morju še iščejo. Avtorja originalne skladbe sta Vojko Sfiligoj in Helena Blagne.

Skupino sestavljajo Žan Mernik, Domen Hohler, Saša Štravs, Rok Štravs in Davor Črešnik.

Pet prijateljev je z odlično glasbo, petjem in dobro energijo poskrbelo za moderno priredbo skladbe. Odpravili so se tudi v Novigrad, kjer so na sončen dan ob morju posneli videospot ter s tem poskrbeli za pravo glasbeno avanturo. (T. V.)