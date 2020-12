Psihologinja: zgodnje okraševanje doma prinaša številne pozitivne učinke

Psihologi. Poudarjajo, da zgodnje praznično okraševanje doma prinaša številne pozitivne učinke za naše duševno zdravje.

Žena prosi moža, da ji pomaga pri božično-novoletni krasitvi doma. On ji odvrne: “Draga, kaj še ni malo prezgodaj?” “Prezgodaj? A se hecaš?”

Kaj pa vi, ste že okrasili svoj dom z božično-novoletnimi okraski? Morda postavili božično drevesce? Psihologi svetujemo, da če si to želite, čim prej storite!

Bolj srečni

Nekateri psihologi namreč trdijo, da so tisti ljudje, ki začnejo zgodaj krasiti svoj dom, bolj srečni od tistih, ki s krašenjem čakajo do božičnega večera. Pozitivni učinki zgodnjega okraševanja doma so v tem času, ko se borimo s pandemijo novega koronavirusa, še bolj dobrodošli kot sicer.

Zbudite prijetne spomine

S tem, ko začnete iskati in zbirati novoletne lučke in okraske, v sebi prebudite spomine in občutke iz časa otroštva.

Po mnenju psihologov se z okrasitvijo povezujemo tudi z osebami, ki jih pogrešamo, v smislu, da se vračamo v srečne čase, ko smo preživljali skupne trenutke. Z zgodnjim okraševanjem vzbudite vznemirljive občutke umirjenosti in sreče. Če to storite prej, bo prijetno vznemirjenje trajalo dlje.

V prazničnih dneh se obvezno spomnimo preteklosti, tudi preko procesa krašenja doma. Zavedajmo se sedanjosti, kako krašenje dobro vpliva na vzdušje doma, na nas same in utrdimo upanje za prihodnost, tudi preko podobic, raznih okraskov.

Dandanes smo vsi pod stresom in iščemo stvari, ki nas sproščajo, osrečujejo. Naj bo praznično krašenje nekaj, kar nas bo čim dlje delalo srečne! Zraven pa ne pozabite se na občutke hvaležnosti, za vse drobne malenkosti, ki smo jih deležni. Hvaležnost je tista, ki nas naredi srečne.

(Katja Hatunšek Lesjak, psihologinja v ZD Sl. Konjice, za lokalni časopis NOVICE)

