Prvi tek na Boč – »Postavi svoj čas«

V soboto, 13. septembra 2025, je na prvi izvedbi teka na Boč sodelovalo 13 tekmovalk in 34 tekmovalcev, ki so merili svoj čas na zahtevni 2,6 kilometra dolgi progi s 626 metri višinske razlike – od začetka planinske poti do vrha Boča.

Tek je organiziralo Planinsko društvo Poljčane. Pobudnik in glavni organizator je bil večkratni prvak v orientacijskem teku Gvido Španring, pri izvedbi pa so mu pomagali prijatelji, družina in člani društva.

»Temperatura je bila za tek pravšnja, tla so bila še nekoliko mokra in spolzka, a to tekačic in tekačev ni pretirano motilo. Stopničke najboljših so zasedla eminentna imena slovenskega gorskega teka,« so ob zaključku poudarili organizatorji.

Med moškimi je slavil Klemen Španring, lanski zmagovalec svetovnega pokala v gorskem teku do 23 let in aktualni rekorder teka na Pohorje, ki je s časom 20:40 postavil izhodiščni rekord proge. Drugi je bil najboljši slovenski gorski tekač zadnjih let Timotej Bečan (21:31), tretje mesto pa je osvojil Tadej Serdinšek (24:31), letos drugi na državnem prvenstvu v kratkem trailu.

Pri ženskah je bila najhitrejša Klara Velepec, letošnja mladinska svetovna prvakinja v turnem smučarskem vzponu, s časom 26:59. Drugo mesto je pripadlo Lani Papič (30:58), tretje pa Ivici Žlogar (35:32).

Vsi udeleženci so v manj kot uri prispeli na vrh, tek pa je minil brez poškodb in zapletov. Ob zaključku je tekače nagovoril predsednik Planinskega društva Poljčane Janko Kovačič, nagrade pa je podelila županja Občine Poljčane dr. Petra Vrhovnik. Razglasitev rezultatov je potekala pri Planinskem domu na Boču, kjer so za tekmovalce pripravili tudi topel obrok.

Prvi tek na Boč je uspel in že zdaj se organizatorji veselijo naslednje izvedbe.