Košarkarice Cinkarne Celje so doživele prvi poraz v tej sezoni. Danes so odigrale petnajsto tekmo, šesto v regionalni ligi WABA, in v Podgorici morale priznati premoč ekipi Budućnost Bramax. Derbi doslej neporaženih moštev se je končal z izidom 71:64 (Leticii Soares 14 točk, Lea Bartelme 11 točk, 11 skokov). V sredo bo v Celju gostovala Trešnjevka 2009 iz Zagreba. (Jure Mernik)