PRVI NOVEMBER: Pričakovana gneča v okolici pokopališč

Dan mrtvih. Prvega novembra bo gneča okoli pokopališč pričakovano največja.

Prometna ureditev. V Celju 31. oktobra in 1. novembra organizirani izredni avtobusni prevozi.

Prvega novembra obeležujemo dan spomina na mrtve. Spomin na bližnje pokojne seveda obujamo od dne, ko so nas zapustili, a en dan v letu je namenjen samo njim. Navada obiskovanja grobov na ta dan je med Slovenci močno zakoreninjena, hkrati pa je gneče zadnja leta vseeno manj, saj se obiski grobov razporedijo že čez zadnje oktobrske dneve in se nadaljujejo tudi po prvem novembru, ko se še nadaljujejo šolske počitnice.

Spremenjen prometni režim

V Celju bo v četrtek, 31. oktobra, in v petek, 1. novembra, med 7. in 17. uro na območju pokopališč začasna sprememba prometne ureditve, zaradi zagotovitve prometne varnosti ob pričakovanem povečanem prometu. Na območjih Mestnega pokopališča Celje in pokopališča Teharje bo tudi spremenjen način parkiranja. Pristojni udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in navodil redarjev. Slednji bodo na točkah, kjer bo spremenjen prometni režim, dajali navodila in usmerjali promet.

Avtobus 31. oktobra

V izogib gneči v prometu in morebitnim težavam pri iskanju parkirišča je morda res bolje izbrati javni mestni promet. Celebus bo namreč vozil po izrednem razporedu.

V četrtek, 31. oktobra, bo vsako polno uro med 10. in 17. uro krožna avtobusna linija po trasi Hudinja–Nova vas–Lava– železniška postaja–Breg–Polule–Skalna klet–Teharska po Mirni poti na pokopališče in s pokopališča po Kolškovi.

Vsake pol ure po voznem redu bo med 8. in 17. uro organizirana tudi avtobusna linija po trasi železniška postaja–Metropol–po Mirni poti na pokopališče in po Kolškovi ulici s pokopališča.

Avtobus 1. novembra

V petek, 1. novembra, bo vsako polno uro med 10. in 17. uro avtobusna proga potekala po trasi Hudinja–Nova vas–Lava–železniška postaja–Breg–Polule–Skalna klet–Teharska po Mirni poti na pokopališče in s pokopališča po Kolškovi.

Več o tem pa v Celjanu.