Prvi dogodek GovJam v Celju

Prejšnji teden so v Celju organizirali prvi dogodek GovJam. Poimenovali so ga Celje Online, namenjen pa je bil načrtovanju nove spletne strani Mestne občine Celje.

Slednjo si namreč želijo zasnovati na način, da bo občankam in občanom nudila kakovosten servis in sodobno digitalno platformo za Celje, mesto prihodnosti.

Na dogodku smo slišali mnenja, kritike in predloge tako civilne družbe in strokovne javnosti kot tudi zaposlenih na Mestni občini Celje, v javnih zavodih in podjetjih. »Naš cilj je namreč ustvariti dostopno, uporabno, transparentno in vključujočo spletno stran, ki bo občankam in občanom nudila kakovosten servis in sodobno digitalno platformo za Celje, mesto prihodnosti. Skupaj z udeleženci – le teh je bilo 53 – smo osnovali izhodišča za zasnovo nove spletne strani, ki jih želimo še dodatno nadgraditi prihodnji mesec, ko na to temo pripravljamo še Hackaton. To je dogodek, na katerem skupine ljudi sodelujejo pri ustvarjanju programske ali strojne opreme na kreativen način. V mesecu aprilu smo sicer v Celje Časo.pisu, glasilu Mestne občine Celje, objavili anketo, v kateri smo tudi občanke in občane pozvali, da s svojim mnenjem pomagajo pri načrtovanju nove spletne strani,« še pojasnjujejo na Mestni občini Celje.