Prvenec Tanje Špes navdušuje

Kdo je mlada pisateljica? 31-letna Tanja izvorno prihaja iz Zgornjega Prebukovja. Že nekaj let skupaj s partnerjem Domnom živi v Mariboru, kjer je zaposlena na Filozofski fakulteti. Špes je aktivna na številnih področjih in v marsikaterem tudi nadvse uspešna. Rada ima kulturo v polnem pomenu besede (vse od branja do filmske industrije in glasbe), igrati zna tudi na klavir in prav z veseljem obišče kakšen koncert. Sicer pa mlada psihologinja rada igra družabne igre, barva figurice za družabne igre, s partnerjem hodi tudi na akro jogo, sprehode, v hribe in na potovanja.

Tanjo študenti srečujejo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Tam trenutno dela na več različnih projektih. »Ukvarjam se s preučevanjem medvrstniškega nasilja in opolnomočenja starejših s pomočjo tehnologije.« Da je Tanja zares vedoželjna, dokazuje dejstvo, da se trenutno v prostem času uči španščino in se izobražuje za psihoterapevtko … In zakaj prav psihoterapija? »Za izobraževanje sem se odločila v obdobju covida-19, ko je bilo vse zaprto. Takrat sem delala na osnovni šoli kot psihologinja za dodatno strokovno pomoč. Delo od doma in biti ves čas doma me je precej utesnjevalo in ko sem videla, da poteka vpis v 1. letnik transakcijske analize, sem se prijavila, saj je to pomenilo končno nek nov dražljaj in nove informacije, kot psihologinja namreč nimam dovolj znanja, da bi lahko delala psihoterapevtsko.« Tanja izpostavlja, da z izobraževanjem pridobi tudi kar se tiče dela na sebi: »Kar hitro po začetku izobraževanja sem se vključila v lastno terapijo.«

Javnost je Tanjo pobliže spoznala leta 2023, ko je pri Cankarjevi založbi izšel njen prvenec Nedaleč stran. Gre za zbirko 17 kratkih zgodb, ki so med seboj povezane z motivom tegob sodobnega človeka … Tanja pravi, da gre za kratke zgodbe, ki »so vse umeščene v nek prihodnji ali vzporedni svet. Ljudje so precej podobni nam, le da imajo na razpolago tehnologijo, s katero lahko usmerjajo svoja čustva, misli in spomine, kupujejo besede, telesne dele in posmrtna življenja in se na najrazličnejše načine spopadajo z okoljem, v katerem živijo.«

V ospredju zbirke zgodb so medosebni odnosi. Gre za zanimivo delo, nekateri protagonisti se namreč pojavljajo v več zgodbah. Urednik knjige Aljoša Harlamov je na hrbtno stran knjige zapisal, da so v zgodbah elementi grozljivke, antiutopije, znanstvene fantastike in kriminalke. »Sama o elementih in žanrih med pisanjem nisem razmišljala, ker preprosto nimam dovolj znanja iz literarne teorije. Morda mi je to pri pisanju omogočalo večjo svobodo.«

Še preden je knjiga izšla, je za eno izmed zgodb na mednarodnem natečaju Premio Energheia prejela nagrado. »Nagrada mi je takrat pomenila potrditev, da s pisanjem nadaljujem,« pojasnjuje Špes. Kasneje je bila še dvakrat nominirana za najboljšo kratko zgodbo revije Sodobnost, uvrstila pa se je tudi na literarni natečaj Spirala in zmagala na natečaju Splet besed 2021. (A. Sobočan)

