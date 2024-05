Prvaki 16. Otroške varnostne olimpijade so Makolčani!

Na Osnovni šoli Kidričevo je 23. maja potekala finalna prireditev 16. Otroške varnostne olimpijade. Prvo mesto so osvojili otroci OŠ Anice Černejeve Makole.

Na finalni prireditvi je sodelovalo 18 najboljših ekip osnovnošolcev z območja Policijske uprave Maribor. Tekmovalci so svoje znanje in spretnosti pomerili v disciplinah, kot so sestavljanje logotipov interventnih služb, spretnostna vožnja s kolesom, izvedba požarne vaje, odgovarjanje na vprašanja o splošni, požarni, kibernetski varnosti, varnosti v cestnem prometu in na ta način preverili svoje znanje o poznavanju, preprečevanju in odpravljanju posledic vsakodnevnih nevarnih situacij.

Prvo mesto so osvojili otroci OŠ Anice Černejeve Makole, drugo OŠ Videm – podružnica Sela in tretje mesto OŠ Angela Besednjaka – 2. ekipa.

Otroška varnostna olimpijada je preventivni projekt Policijske uprave Maribor, ki ga pripravljajo vse od leta 2006 in je namenjen osnovnošolcem z namenom, da se med seboj na zabaven in igriv način pomerijo v znanju s področja varnosti in različnih spretnostih. Pri izvedbi Otroške varnostne olimpijade vsako leto sodelujejo tudi organizacije zadolžene za varnost, ki delujejo v lokalnem okolju, so še sporočili iz PU Maribor.