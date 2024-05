Prva tekma DP v bistriškem plezalnem centru, dva državna naslova domačemu klubu

Minuli vikend je bistriški Alpinistični klub Impol v Plezalnem centru Slovenska Bistrica gostil tekmo državnega prvenstva v težavnosti. To je bila prva tekma državnega prvenstva izvedena v novem plezalnem centru. Tekmovalci so plezali na zunanji tekmovalni steni. Kljub malo slabši vremenski napovedi je dogodek spremljalo sonce, kar je ustvarilo popolne pogoje za tekmovanje in navijanje. Tekmo si je v dveh dneh ogledalo več kot 600 gledalcev iz celotne Slovenije ter tudi iz sosednjih držav, kar je prispevalo k odličnemu vzdušju. Za medalje so se potegovali tekmovalci vseh kategorij – od najmlajših cicibanov do izkušenih članov. Skupaj se je tekme udeležilo 237 plezalcev. Za največji spektakel vikenda so zagotovo poskrbeli člani in članice, ki so pod sojem žarometov s svojimi plezalnimi veščinami navdušili občinstvo. Med članicami je zmagala Lučka Rakovec (PK FA), med fanti je bil najboljši Luka Potočar (ŠPO Radovljica).

Barve bistriškega kluba je uspešno zastopalo enajst plezalcev, ki so osvojili dve zlati medalji. Med cicibani je državni prvak postal Luka Vračko, v tej kategoriji je Brin Lešnik osvojil dvanajsto mesto. Med mlajšimi deklicami je državna prvakinja postala Vesna Tarkuš. Pri cicibankah je Sara Škrlec osvojila šesto mesto, Naja Brdnik je bila dvajseta. Med starejšimi dečki je bil Svit Pulko dvaindvajseti, Matic Kneževič pa petindvajseti. Pri starejših deklicah je Eva Škrlec osvojila peto mesto, Zoja Leskovar je bila šesta. Med članicami je Lucija Tarkuš zasedla sedmo mesto, Urška Repušič je bila devetnajsta. (Tekst in Foto: PCSB)