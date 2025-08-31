Prva razstava mlade zreške slikarke

Zrečani so se pred domačo galerijo Atelje MS minuli četrtek zbrali v velikem številu, da bi na slikarsko pot pospremili ‘svojo’ mlado slikarko. Zrečanka Nuša Jelenko se je namreč predstavila na prvi samostojni galerijski razstavi in sploh svoji prvi v Zrečah.

Njena razstava z naslovom Refleksija upanja je osebna in iskrena zgodba, ujeta v barve in motive, ki nagovarjajo srce. Slike govorijo o poti, na kateri se prepletata ranljivost in moč, ter o pogumu, da upanje vedno znova poiščemo. Umetnica je pripravi razstave posvetila skoraj vsak dan svojega zadnjega leta.

Nuša Jelenko (rojena 1999) živi in ustvarja v Zrečah. Po poklicu je medicinska sestra in inženir živilstva in prehrane, a v zadnjih treh letih svoj čas usmerja v slikanje in izobraževanje na področju umetnosti. Svojo ustvarjalnost dejavno predstavlja v družbenih medijih. Posebnost tokratne razstave je tudi spremljajoča QR koda ob slikah. Ta vodi do kratke video predstavitve, kako je slika nastajala. Tudi vse te predstavitve slikarka pripravlja sama.