Prva evropska ovira celjskih nogometašev je estonska Flora

Slovenski nogometni klubi so dobili prve nasprotnike v evropskih nogometnih tekmovanjih za novo sezono. Državni prvaki iz Celja bodo v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov igral s Floro Tallinn. Prva tekma bo v Estoniji 9. ali 10. julija, povratna teden kasneje. “Žreb nam je namenil premagljivega nasprotnika, ki pa ga vsekakor spoštujemo, saj si je moral prav vsak klub, ki je prišel do kvalifikacij za ligo prvakov, le-te prislužiti z državnim naslovom,” je prve misli po žrebu za klubsko spletno stran strnil celjski trener Damir Krznar.

Tudi Maribor bo v 1. predkrogu evropske lige najprej igral v gosteh, in sicer se bo 11. julija srečal z bolgarskim Botevom. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Danilo Vezjak