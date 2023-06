Prva delavnica za novo strategijo športa

Razvoj športa. Vključitev več deležnikov in zbiranje idej predstavljata pomemben korak pri oblikovanju športnih aktivnosti v mestu.

Na Mestni občini Celje so letos pristopili k oblikovanju nove strategije za šport, v kateri želijo zastaviti smernice razvoja športa v obdobju do leta 2033. Ključni vsebinski poudarki, ki jih želijo v strategiji nasloviti, so zagotavljanje množične udeležbe v športu, dostopnost in vključenost, enakopravne možnosti športnega udejstvovanja, razvoj infrastrukture in tekmovalnega športa, velik pomen pa bodo dali tudi povezovanju in promociji.

»Za strategijo športa – prav tako pa tudi za vse ostale strategije – si želimo, da odraža potrebe, želje in vizije vseh Celjank in Celjanov, zato smo se odločili, da k sodelovanju povabimo širok spekter organizacij in posameznikov s področja športa. V ta namen smo v mesecu maju začeli z izvajanjem ankete, v kateri so lahko občanke in občani Celja podali svoje videnje stanja in prihodnjega razvoja športa v naši občini,« pojasnjujejo na MOC.

